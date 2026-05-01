Tras seis meses de alto al fuego en Gaza, los residentes sufren la escasez de agua

Una mujer vierte agua mientras ella y otros palestinos se refugian en un campamento de tiendas de campaña en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de abril de 2026 (REUTERS/Mahmoud Issa)

La escasez de agua en Gaza persiste a más de seis meses después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Naciones Unidas estima que casi el 90% de la infraestructura hídrica del enclave quedó destruida, incluidas plantas desalinizadoras y estaciones de tratamiento de aguas residuales.

Antes de la guerra, tanto proveedores estatales como empresas privadas distribuían agua mediante camiones y tuberías subterráneas. Las aguas residuales también se canalizaban hacia instalaciones de tratamiento. Actualmente, la reconstrucción de esta infraestructura es una de las mayores prioridades en Gaza.

PUBLICIDAD

Según el WASH Cluster, una red de ONG liderada por la ONU centrada en agua y saneamiento, el 80% de la población depende del agua transportada en camiones cisterna a puntos centrales de distribución. Residentes como Azmy Abu Lehya recorren más de 500 metros para buscar agua en su vecindario, enfrentando días en los que los camiones no llegan y deben esperar nuevamente.

Israel informó que ya no limita la importación de agua, y COGAT, el organismo militar responsable de asuntos humanitarios en Gaza, afirma que facilita el ingreso del suministro vital suficiente para consumo, saneamiento y lavado, además de no restringir el agua embotellada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los palestinos aseguran que el precio del agua embotellada es inaccesible para la mayoría, dada la falta de empleos o ingresos estables.

La palestina desplazada Reem Abu Lahia lava su ropa dentro de la tienda donde vive en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 30 de abril de 2026 (AP/Abdel Kareem Hana)

La situación se agrava porque muchos materiales esenciales para la distribución y el saneamiento —como tuberías, combustible, cemento y productos químicos— están sujetos a restricciones israelíes por considerarse de “doble uso”, ya que puedan ser empleados con fines militares.

PUBLICIDAD

Durante la guerra, la necesidad de agua fue una constante, por tuberías destruidas, camiones cisterna alcanzados por ataques y la contaminación de acuíferos subterráneos por municiones, lo que complica aún más el acceso de la población a este recurso básico.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que es el segundo mayor proveedor de agua en Gaza, señaló que utiliza reutilizar piezas viejas o dañadas para construir equipos de desalinización y tratamiento.

PUBLICIDAD

La escasez de agua, según MSF, tiene consecuencias graves para los 2,1 millones de habitantes de Gaza, al provocar desbordes de aguas residuales, fallos de saneamiento y la propagación de infecciones asociadas al agua y la higiene.

Un reciente informe de MSF pidió a Israel permitir la entrada de materiales para agua y saneamiento, y señaló que las problemáticas persisten para los residentes de Gaza: “Tampoco hay suficientes tuberías disponibles para crear redes de distribución”.

PUBLICIDAD

Una mujer palestina recoge agua cerca de los escombros de edificios residenciales destruidos durante la guerra entre Israel y Hamas (REUTERS/Mahmoud Issa)

Por su parte, COGAT rechazó las acusaciones de MSF y las calificó como “un intento desesperado por recuperar legitimidad”.

La autoridad israelí aseguró que permite el ingreso diario de más de 70.000 metros cúbicos de agua, lo que equivale a unos 33,3 litros por persona. Las agencias humanitarias estiman que se necesitan al menos 15 litros diarios para cubrir las necesidades básicas de limpieza, higiene y consumo.

PUBLICIDAD

Cuando los camiones cisterna llegan al vecindario, los residentes se avalanchan sobre el suministro vital. “Llega el camión de agua y unas 500 a 1.000 personas se abalanzan sobre él”, relató la local Abu Daqqa a Associated Press y describió: “Empiezan a pelear. Es un verdadero sufrimiento”.

La familia de Abu Daqqa se apresuró a llenar con una manguera lo que podían en bidones de plástico abollados, cada uno marcado con un nombre. Yehia Abu Daqqa distribuyó el agua: un bidón para cada uno de sus hijos, y vertió un poco en un vaso con boquilla para una de sus hijas frente a su tienda en Muwasi, el gran campamento donde ahora residen cientos de miles de palestinos desplazados.

PUBLICIDAD

(Con información de Associated Press)