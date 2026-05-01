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Un buque cisterna pakistaní intenta salir del estrecho de Ormuz en medio del bloqueo iraní

El navío está operado por Khairpur Shipping Private Ltd., con sede en Pakistán, y navega hacia el sur con destino a Karachi, donde se espera su llegada el 4 de mayo

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Un buque cisterna de gas licuado de petróleo anclado mientras el tráfico marítimo se reduce en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)
Un buque cisterna de gas licuado de petróleo anclado mientras el tráfico marítimo se reduce en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

Un buque cisterna pakistaní que transporta diésel desde Kuwait está logrando transitar por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más restringidas desde el inicio del bloqueo por parte del régimen de Irán.

El Khairpur inició su trayecto el jueves por la mañana por la ruta norte aprobada por Teherán, cerca de las islas Qeshm y Larak, tras varios intentos fallidos en días anteriores, según datos de seguimiento recopilados por Bloomberg.

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Actualmente, el buque navega hacia el sur con destino a Karachi, donde se espera su llegada el 4 de mayo.

El Khairpur fue uno de los escasos buques cisterna que logró ingresar al Golfo Pérsico el 12 de abril, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Posteriormente, cargó unos 511.000 barriles de diésel en el puerto kuwaití de Mina Al-Ahmadi, según la empresa de inteligencia Kpler. El buque está operado por Khairpur Shipping Private Ltd., con sede en Pakistán.

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Este tránsito constituye una excepción en el tráfico del estrecho de Ormuz, que se redujo a pocos buques, la mayoría vinculados al régimen persa. El seguimiento de embarcaciones en esta vía se volvió más difícil desde el inicio de la guerra, ya que algunos barcos apagan sus balizas de localización o sufren interferencias electrónicas que pueden alterar su posición real.

Buques cisterna navegando por el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Foto de archivo)
Buques cisterna navegando por el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (REUTERS/Foto de archivo)

En paralelo, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió el jueves que el bloqueo de Irán al estrecho está “estrangulando la economía mundial” y podría empujar a decenas de millones de personas a la pobreza, además de conducir al mundo hacia una recesión.

El titular de Naciones Unidas enfatizó la dificultad de revertir a corto plazo el daño ya causado. “Aunque las restricciones se levantaran hoy, las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos”, afirmó.

Guterres subrayó que el impacto del bloqueo es exponencial: cuanto más se prolongue el cierre, más difícil será revertir sus efectos. “Abran el estrecho. Dejen pasar a todos los barcos. Dejen que la economía mundial respire de nuevo”, instó.

Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los tránsitos diarios bajaron de unos 130 buques en febrero a apenas seis en marzo, una caída de alrededor del 95%.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres (REUTERS/Yves Herman/Archivo)
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

Antes de la guerra, el estrecho era ruta de aproximadamente una quinta parte de los hidrocarburos comercializados mundialmente, junto con grandes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes. La parálisis elevó el precio del crudo Brent por encima de los 120 dólares el barril.

Por su parte, la administración estadounidense lanzó una nueva ofensiva diplomática para reunir apoyo internacional y restablecer el tránsito marítimo por Ormuz.

La iniciativa, denominada “Plan de Libertad Marítima”, fue detallada en un cable interno del Departamento de Estado enviado el martes a las embajadas estadounidenses, citado por The Wall Street Journal, que incluyó instrucciones para que los diplomáticos insten a gobiernos extranjeros a sumarse al esquema liderado por Washington.

El USS Rafael Peralta (DDG 115) cerca de lo que el Comando Central de EE. UU. describió como un buque que intentaba navegar hacia un puerto iraní, en el marco del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, en una ubicación desconocida, publicada el 24 de abril de 2026 (REUTERS)
El USS Rafael Peralta (DDG 115) cerca de lo que el Comando Central de EE. UU. describió como un buque que intentaba navegar hacia un puerto iraní, en el marco del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, en una ubicación desconocida, publicada el 24 de abril de 2026 (REUTERS)

Según el documento, la coalición internacional tendrá como objetivo compartir información, coordinar acciones diplomáticas y aplicar sanciones en respuesta a la crisis generada por la interrupción del tráfico comercial en el estrecho, atribuida a las acciones de Irán.

El texto remarcó que la participación internacional es fundamental para recuperar la circulación de buques en la vía marítima. “Su participación fortalecerá nuestra capacidad colectiva para restablecer la libertad de navegación y proteger la economía global”, indica el cable.

(Con información de Bloomberg)

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