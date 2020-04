Más allá de la aparente calma con que ese guardavallas se toma la situación, lo que está claro es que para la dirigencia de River hoy no se trata de una cuestión prioritaria. En primer lugar, porque no los convocaron para negociar una posible renovación de sus contratos. Y en segundo término porque a los otros tres futbolistas a los que se les vencían a mitad de año sus vínculos con el club sí les propusieron una renovación: Enzo Pérez y Javier Pinola ya firmaron su continuidad hasta junio de 2023 y junio de 2021, respectivamente, e Ignacio Scocco aún no respondió si acepta o si se va con el pase en su poder. Scocco sabe que en Newell’s lo esperan con los brazos abiertos y desde su entorno afirman que todavía no definió si le dirá que sí a la propuesta de River.