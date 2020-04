Sin embargo, sus temores no tenían sustento. “Tuvimos una charla que me llegó mucho, al punto de que me hizo llorar, me hizo recordar y pensar en un montón de cosas. A partir de ahí cambió un poco mi cabeza. En ese torneo no había arrancado jugando, estaba como medio enojado, pero me hizo dar cuenta de que dependía de mí si quería jugar. Y así fue, después terminé jugando”, se explayó.