El actual ayudante de campo de Sebastián Battaglia en la Reserva xeneize prosiguió con la anécdota: “Estaba entre un tire y afloje entre Boca y River. Había muchas chances de ir a River pero Mauricio Macri, en ese momento presidente, me quería, me vio como el jugador que podía vestir la camiseta y convenció a Carlos Bianchi en el 98. Cuando se hizo la compra mi deseo se hizo realidad. Las cosas no venían bien para el club que venía de perder el campeonato con River. Era un desafío muy importante no solamente para la institución sino en lo personal porque quería rendir de la manera que lo estaba haciendo en Colón”.