Hola a todos, hoy hablé con el Dr. Gustavo Alonso, director del Hospital Posadas. Quiero dar todo mi apoyo a la campaña que hace la @FundacionHospitalPosadas, para juntar dadores y mantener su banco de sangre a pleno. Y poder cumplir con todas sus cirugías. Si vivís cerca, y estás en condiciones, mandales un mail a bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar o comunicate por teléfono al 011-4469-9300, interno 1156. Ellos te van a decir cómo tenés que hacer. Yo imagino que el Posadas no es el único que está pasando por esta situación. Así que va mi aplauso para todos los que le ponen el cuerpo a este virus de mierda. #DonarSangreEsDarVida 🩸