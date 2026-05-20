La advertencia de un doctor en demografía por la caída de la natalidad: “Hoy tener hijos es la excepción, no la regla”

El Sanatorio Finochietto cerró su maternidad por la histórica caída de la natalidad en Argentina, anticipando un cambio en la oferta sanitaria

El Sanatorio Finochietto, uno de los principales centros de salud de Palermo, dispuso el cierre definitivo de su área de maternidad. La decisión, motivada por la baja sostenida en la cantidad de nacimientos, anticipa una reconfiguración en la oferta sanitaria: los espacios de obstetricia y neonatología serán reconvertidos para nuevas unidades quirúrgicas y de atención ambulatoria.

En Infobae a la Tarde, Enrique Pelaez, investigador del CONICET y doctor en Demografía, interpretó el cierre como un “síntoma directo del piso histórico de la natalidad argentina”. “No es una rareza local, ni un hecho aislado”, sostuvo, y remarcó que la tasa de natalidad cayó un 40% desde 2014 y el promedio de hijos por mujer bajó a 1,23: “Hoy, tener hijos es la excepción, no la regla”.

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El impacto en los hogares y en el sistema sanitario

El cambio demográfico ya se refleja en la vida cotidiana. Según datos oficiales citados en el programa, el 57% de los hogares argentinos no tiene menores de 18 años. En los 90, esa proporción era exactamente inversa. “La foto de los hogares cambió rotundamente: antes la mayoría tenía chicos, ahora predominan los adultos solos o parejas sin hijos”, sintetizó Pelaez.

El 57% de los hogares argentinos no tiene menores de 18 años, revirtiendo la composición familiar respecto a la década de los 90 (AP Foto/LM Otero, Archivo)

El cierre de maternidades no es el único indicador. “Hay escuelas que hoy hacen promociones para captar alumnos en el nivel inicial, cuando antes faltaban vacantes. Esa caída de la natalidad se va a trasladar a la primaria, la secundaria y luego al mercado laboral”, explicó.

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Por qué cae la natalidad: más allá del aborto y la economía

Consultado sobre las causas, Pelaez desarmó varios lugares comunes. Negó que la legalización del aborto sea responsable de la tendencia: “La contribución del aborto legal a la baja natalidad es marginal, de entre un 3 y un 4%. La caída empezó mucho antes de la ley”.

Enumeró factores culturales y sociales: “Hay menos mandatos, más proyectos individuales, más años de estudio, mayor participación laboral de las mujeres, postergación de la maternidad y de las parejas. El acceso a métodos anticonceptivos permite elegir cuándo y cuántos hijos tener”.

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Sobre el impacto económico, fue tajante: “La inestabilidad laboral influye, pero países sin crisis tienen tasas de fecundidad incluso más bajas que la nuestra”.

El doctor Enrique Pelaez advirtió que la tasa de natalidad en el país descendió un 40% desde 2014, alcanzando un mínimo histórico

Pelaez también relativizó la idea de un rebote por postergación de la maternidad: “No se ve un repunte en mayores de 40. La caída es muy marcada en menores de esa edad y no se compensa después”.

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Desafíos previsionales y el futuro de los cuidados

El desplome de nacimientos tiene efectos previsionales y sociales. “El sistema de jubilaciones fue pensado para otra Argentina: ya no hay tres aportantes por cada beneficiario. Habrá que debatir un nuevo pacto intergeneracional”, advirtió Pelaez.

El envejecimiento de la población suma un desafío: “En la Ciudad de Buenos Aires, casi la mitad de las mujeres mayores de 80 vive sola. El cuidado familiar tradicional se debilita y necesitamos políticas públicas para acompañar a las personas mayores”.

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El descenso de nacimientos generará futuros desafíos previsionales y pondrá en crisis el tradicional sistema de cuidados familiares en Argentina (AP)

Como dato alentador, Pelaez resaltó la caída del embarazo adolescente: “Hoy es un tercio de lo que era en 2014. Es una consecuencia directa de políticas públicas como el plan ENIA y la expansión de anticonceptivos”.

“La pregunta no es si viviremos más, sino cómo garantizamos que esos años extra sean de calidad”, concluyó.

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