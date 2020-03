Marcelo Gallardo dejó sentada la queja en la conferencia de prensa post partido, pero no puso a los errores de los jueces como excusa por la oportunidad dilapidada. “No quiero hablar contra los árbitros, en este caso, Loustau me parece uno de los mejores árbitros, o el mejor. En el gol anulado están en buena posición. Ante la duda, pensó que levantando el banderín estaba acertando y se equivocó. En un partido tan decisivo, en una cancha cancha tan decisiva, hay que trata de achicar el margen de error. Cometieron errores como cometemos todos. No empecemos a tirar la mierda para otro lado", dijo el Muñeco, que al final del encuentro saludó con un apretón de manos a cada uno de los integrantes del cuerpo arbitral.