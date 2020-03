El Monumental desolado será para River algo así como una cruel metáfora de este presente envuelto en tristeza. A diferencia de lo ocurrido luego de otros golpes, el equipo no tiene a la vista ningún desafío relevante en el corto plazo. En todo caso, la final de la Supercopa Argentina ante Racing, que bien podría considerarse un antídoto contra la reciente frustración, todavía no tiene fecha ni sede, y lo más probable es que se dispute no antes del mes de mayo.