En otro fragmento de la entrevista y aún conmocionado por lo que había contado respecto al intento de suicidio, Mouzo dejó en claro que le gustaría tener su propia estatua en la Bombonera y al lado de un protagonista muy especial para la historia de Boca. “Angelici me ofreció hacerme una estatua, ahora ya no está y no sé qué va a pasar. Cuando le hicieron el homenaje al Chapa (Suñé) me dijeron que me iban hacer la estatua. Ahora estoy esperando a ver si se hace realidad. Yo le pedí una cosa: que sea al lado del Chapa Suñé, que hay un lugarcito libre. Espero que me la hagan, porque esto es así, porque los salientes me la ofrecieron antes de las elecciones y usted vio como es esto. Yo jamás hice política, entonces me han pasado algunas cosas en Boca de dolor y no me parece que no estoy equivocado en pensar en tener la estatua. Yo entro por el hall de la Bombonera y miró: Esta la estatua de Bianchi, Lorenzo, Suñé, Guillermo, Ratín, Ángel Clemente Rojas y digo: duele, cuento la mayor cantidad de partidos con esta camiseta y no la tengo. El otro que tiene que tener una estatua es Battaglia por la cantidad de títulos que consiguió. Si me confirman que me van hacer una estatua sería como volver a ganar un campeonato”.