Y aprovechó la ocasión para agradecerle por apoyarlo en su formación como técnico: “Maradona y Coppola me abrieron las puertas del Napoli con Octavio Bianchi (entrenador de aquel equipo) y me facilitaron toda la experiencia que viví ahí. Además yo fui al casamiento de Diego en el Luna Park junto a mi mujer y mi hija. Hay un montón de cosas que refresco en mi memoria. La vida futbolística me va llevando a distintos destinos y lugares pero mantengo toda esa forma y esencia”.