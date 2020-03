“A mí me encantaba jugar con estas pelotitas, porque podía soltar el brazo y pegarle lo más fuerte que yo podía”, recuerda Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis y campeón de dos torneos en la altura. Agustín tenía por característica la potencia de sus golpes, en especial de la derecha, que sobrepasaba al rival. “Uno de los secretos de esta combinación altura-pelota es no buscar darle efecto a la bola, porque no sólo la podés enganchar, sino que no vas a encontrar la cancha (meterla dentro de sus límites) o bien se la vas a dejar en mitad de cancha a tu rival”, continúa el ex Top 15 del mundo. Además, Lóndero optó por bajarle la tensión al encordado de su raqueta, mientras que la mayoría de sus compañeros mantuvieron las libras en sus cuerdas. Éstas son algunas de las formas que tienen los tenistas argentinos para contrarrestar el escenario que planteó la federación cafetera.