“¿Te gusta Prieto? Yo te lo busco”, le dijeron a Lóndero desde su entorno y establecieron contacto con el entrenador argentino durante los últimos días del certamen de Río de Janeiro, a mediados de febrero, buscando su aprobación. La primera respuesta del ex jugador argentino fue positiva, pero aclaró que debía consultarlo primero con Del Potro. El tandilense escuchó la propuesta y pidió tiempo. Posteriormente, dio su consentimiento. “A mí me pareció interesante el ofrecimiento y yo estaba con ganas de hacer algo. Así que le consulté a Juan Martín qué le parecía. Le conté todo el escenario, la propuesta y que esto era temporario. Me respondió que entendía todo y que sabía que esto me iba a venir bien. Así que se lo agradezco mucho”, comentaba el entrenador y extendía en su relato: “Yo llevaba muchos meses sin viajar y sin hacer nada, así que me cerró por ese lado y porque él es un jugador que tiene mucho potencial más allá de su actualidad”.