Diego Simeone, DT de Atlético Madrid de España, está undécimo; y luego figuran Jorge Sampaoli (ex Santos, 48°), Luis Zubeldía (Lanús, 54°), Diego Dabove (Argentinos Juniors, 55°), Mauricio Pochettino (ex Tottenham, 78°), Sebastián Beccacece (ex Independiente, actualmente en Racing, 85°), Gabriel Heinze (Vélez Sarsfield, 86°), Eduardo Coudet (ex Racing, 87°), Lucas Pusineri (Independiente, 88°), Daniel Garnero (Olimpia, 89°) y Diego Cocca (Rosario Central, 95°).