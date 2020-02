La quinta amarilla que recibió Rafael Santos Borré en la victoria de River 2-0 ante Estudiantes generó polémica durante y después del partido por la fecha 21 de la Superliga. El colombiano, goleador del torneo de Primera (12 goles) fue amonestado por una infracción a Javier Mascherano que, según el delantero y el entrenador Marcelo Gallardo, no existió. En consecuencia, se perderá el duelo ante Defensa y Justicia en el Monumental. “No sé si era para amarilla. Fue más exageración de Mascherano que otra cosa. Después de todo lo que se había hablado toda la semana creo que también se tuvo en cuenta eso. Pero me parece que no era para amarilla. Ahí jugó la experiencia de Mascherano”, subrayó el Muñeco, que elegirá a su reemplazante entre Julián Álvarez, Ignacio Scocco y Lucas Pratto.