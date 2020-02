Después del contundente 3-0 ante el Canalla, el hijo del Muñeco habló con ESPN y palpitó el siguiente duelo: “Son sensaciones raras porque crecí ahí como personal, lo vengo diciendo. Pero bueno, ahora me toca estar de este lado y con otra camiseta. Me debo a Defensa, así que si me toca jugar lo haré de la mejor manera ”.