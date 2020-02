El Jefecito hizo hincapié en la circunstancia del penal fallado por Gastón Fernández. ¿Un tirón de orejas para el delantero? No. Por el contrario, hizo atronar su voz de referente para que el grupo no se caiga anímicamente ante el primer golpe. “El partido estaba 0-0, no podemos no seguir manteniendo la concentración e intensidad por haber errado un penal, no nos puede afectar tanto. Es un aspecto que debemos mejorar”, aseguró.