Sociedad

El Gobierno porteño abrió la inscripción para sumar agentes al nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad

Luego de que la creación del organismo fuera aprobada a fines de 2025, la Ciudad avanza con su autonomía institucional

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Convocatoria para formar el Servicio Penitenciario en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la primera convocatoria para incorporar agentes al nuevo Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido aprobado por la Legislatura porteña en noviembre del año pasado.

Las inscripciones estarán a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), el mismo organismo que forma a los integrantes de la Policía y los Bomberos de la Ciudad. El ministro de Justicia de CABA Gabino Tapia publicó un video en sus redes sociales invitando a los interesados a inscribirse. “Seguimos avanzando en la puesta en funcionamiento del Servicio Penitenciario de la Ciudad”, exclamó en el posteo.

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“El Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) hizo la primera convocatoria para formar y profesionalizar agentes penitenciarios”, indicó Tapia en el video y recordó que “por primera vez en la historia, la Ciudad de Buenos Aires va a tener su propio servicio penitenciario, una fuerza de seguridad especializada y preparada”.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 29 años con ciudadanía argentina nativa o por opción y deberán acreditar secundario completo. Los postulantes deberán superar todas las etapas de selección e ingreso que establezca el ISSP para acceder a la formación.

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El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia
El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia

“La Ciudad va a contar por primera vez con una fuerza de seguridad penitenciaria moderna, profesional y preparada. El orden público y la tranquilidad de los porteños son nuestra prioridad. Vamos a seguir construyendo una ciudad más justa y más segura”, aseguró al respecto el funcionario de Gobierno.

La nueva fuerza tendrá a su cargo la custodia de los detenidos alojados en las alcaidías porteñas, un rol que hasta ahora recaía en otras jurisdicciones, y su funcionamiento continuará bajo la órbita de la cartera de Justicia porteña, más precisamente en la Secretaría de Justicia.

La puesta en marcha del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires formó parte de las transferencias de la administración nacional al gobierno porteño en materia de competencias penales. Tras la aprobación de la ley 6923 del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social porteño, se puso fin a la dependencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) respecto de la fuerza de seguridad federal para la custodia de sus detenidos.

Abrieron las inscripciones para incorporarse al Servicio Penitenciario porteño (X @GabinoTapiaBA)
Abrieron las inscripciones para incorporarse al Servicio Penitenciario porteño (X @GabinoTapiaBA)

La estructura del organismo contempla dos cuerpos diferenciados. Por un lado, los Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada con formación a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), con énfasis en gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza. Por otro, los Agentes de Reintegración Social, integrados por profesionales y técnicos orientados al tratamiento progresivo, la educación, la salud mental y el mantenimiento de los vínculos familiares de los internos.

La ley también define la estructura jerárquica del organismo, que contará con una Dirección General, una Subdirección General y direcciones específicas de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico y Tratamiento, Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral. Ese esquema busca articular las tareas de custodia con programas de asistencia, educación y trabajo para los internos.

Este proyecto, junto con la Ley de Ejecución de la Pena, completa el diseño del sistema penitenciario porteño, para muchos, considerado como un avance institucional relevante, y tendrá un impacto directo sobre los más de 2.000 presos alojados actualmente en comisarías y alcaidías del distrito.

Con relación a la Ley de Ejecución de la Pena, desde el gobierno porteño indicaron que tiene tres ejes: “Seguridad, garantizar condiciones seguras y transparentes para personas privadas de libertad, personal de la agencia y sociedad; Reintegración, reducir la reincidencia mediante herramientas concretas de educación, salud integral y trabajo; y Participación, incorporar a la víctima y la comunidad, promoviendo reparación y transparencia”.

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