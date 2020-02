Tinelli no dispuso de sanción alguna para los jugadores paraguayos ni castigo al DT por cómo manejó la situación. El mandatario pidió consenso entre las partes y que lo ocurrido quede atrás para que todos se enfoquen en el próximo duelo ante Racing. "A Diego le dije que había que buscar calma. Vine a las 8 de la mañana para estar con ellos en el vestuario. Lo más importante es San Lorenzo, eso tienen que entender todos. Jamás me dijo Diego que no iba a utilizar más a los Romero. No voy a sancionar algo que no está. Es una discusión que tiene que ver con otras veces que ha pasado la misma situación. No hay ningún motivo para sancionar a nadie”, explicó el conductor de televisión y empresario.