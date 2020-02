Y siguiendo con las deudas pendientes que le quedaron con la Albiceleste, recordó su no inclusión en la lista para el Mundial de Francia por decisión de Daniel Alberto Passarella, con quien fue contundente. “Ya está lo de Passarella, pero cuando me hacés recordar... me hizo perder un Mundial y no es fácil de asimilar eso. Todavía tengo bronca, de verdad. No puedo decir que no, pero bueno, hay otras cosas. Ya no jugamos más al fútbol, pero tengo mucha bronca por haberme perdido un Mundial en el que estaba para jugarlo. Estaba igual que en el ’90 pero con más experiencia. Nunca me dio una explicación. Lo del pelo es ridículo, me pidió una vez que me lo cortara por teléfono. Me dijo que me lo cortara cinco centímetros y me pareció mucho, se lo dije. Quedé en que me lo cortaba un centímetro y medio y lo hice. Después de eso jugué algún partido de Eliminatorias y nunca más. Cuando hubo que dar la lista final, no estaba”, manifestó.