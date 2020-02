‚.- No es solo la pelea –me animé a responder- es volver a sentarse en una butaca del Luna Park una noche de sábado, es evocar aquella virginal emoción de su niñez cuando escuchó por radio la Firpo-Dempsey a los 9 años en Banfield y escribió en “Circe”: 'vino la pelea Firpo-Dempsey y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de una humillada melancolía casi colonial’;. Es llevarlo a la casa donde El Torito (Justo Suárez) se convirtió en el primer ídolo del boxeo argentino; aquello que inmortalizó en su cuento: ”…que le vas a hacer, ñato, cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la biaba. Andá, andá, qué venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. Vos te creés que yo me desespero, lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día. Pucha que son largas las noches de invierno, te acordás del pibe del almacén cómo lo cantaba. Pucha que son largas… Y es así, ñato. Más largas que esperanza de pobre”. .-