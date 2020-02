A los 74 minutos se produjo una jugada que desató un escándalo y abrió las puertas de la hazaña: “Soy absolutamente sincero y desde el banco no vi la mano de Bocanelli que todos dicen que usó para marcar el segundo gol. Nos pusimos 2-1 y los muchachos de Independiente se enloquecieron y les expulsaron a tres jugadores. La historia la cambia su técnico, el Pato Pastoriza, un hermano mío de la vida, que los mantuvo en la cancha cuando se querían ir. Y después vino el gol de Bochini, que fue un tremendo crack, pero que esa noche no estaba bien. Dios no quiso que fuese para nosotros. Nos perdimos mil goles estando once contra ocho y hay un detalle que muchos olvidan, pero que para mí fue muy importante: apenas comenzado el segundo tiempo, debió salir por una lesión la Pepona Reinaldi, que era la gran cuota de inteligencia del equipo. Leía como poco el juego y con el dentro de la cancha, es probable que esa final no se nos escapara. Cuando terminó, la cancha de Talleres era un velorio. Quiero remarcar la hidalguía de su gente, que aplaudió la vuelta olímpica del rival. Eran otros tiempos y había otra educación”.