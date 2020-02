Con 13 años, Sigismonti pasó a Kimberley, un semillero de donde salieron jugadores de Liga Nacional (Diego Cavaco, Marcos Mata, Selem Safar y Emiliano Basabe), y empezó a destacarse hasta que lo llamaron a la Selección. Desde la U14 hasta la U16. Jugó dos Sudamericanos y, en el último torneo, el Premundial U16 en Brasil, se destacó en dos partidos, mostrando una mano prodigiosa y una marcada caradurez para tirarla. En la semi ante Estados Unidos metió 18 puntos y, por el bronce, contra Dominicana, clavó cinco triples y terminó con 15 tantos. Aquella participación le valió ser invitado a campus Básquet sin Fronteras que la NBA organizó en Medellín, Colombia. Un hito que terminó de abrir los ojos del Baskonia, que lo invitó a una semana de entrenamientos en Vitoria, donde Lucas mostró su potencial. “No fui con la idea de quedar sino buscando nuevas experiencias y aprendizajes. Cuando volví, realmente dudaba si me querían porque allá no me dijeron nada”, reconoce. Cuando llegó la propuesta, el chico no dudó, aunque admite “en los días previos al viaje estuve bastante mal porque es muy feo despedirse de todo. Dejé mi familia, amigos, todo… No es fácil. Pero a la vez es una gran oportunidad y estoy muy emocionado por esta nueva vida”, se sincera este marplatense que ya se sumó al equipo Junior (U18) del Baskonia y vive en una residencia para reclutados hasta 18 años, que incluye hasta chicos de fútbol (Alavés). En básquet convive con varias nacionalidades: Rusia, Brasil, Senegal, República Checa, Polonia y España (de otras ciudades). “Por ahora la llevo bien. Hay días que extraño, pero como pasó mucho tiempo con los chicos o entrenando se me pasa rápido y además estoy disfrutando mucho de toda la experiencia”, explica Lucas, quien debutó el sábado pasado con el equipo Junior enfrentando a San Sebastián.