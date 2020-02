Cuando era chico, en Río Tercero, mi viejo tenia autos de época. Para el ‘83 ó ‘84, cuando yo tenía 16 ó 17 años teníamos una Estanciera del año ‘60, o por ahí. La estanciera tenía 20 ó 30 años. Me acuerdo que mi viejo le cambió un montón de piezas, la tuvimos desmontada un tiempo. Le pusimos cosas más actualizadas, y yo lo ayudé en todo ese proceso. Me gustaron todas esas modificaciones, de ahí me quedó. Cuando estuve en España, y comencé a tener algo de plata, quise tener un coche antiguo, como mi viejo. Me compré un Escarabajo (también conocido como Beetle), y luego mi mujer me regaló una camioneta del año ‘53, que la fui arreglando y modificando. Luego me compré algunos más. Cada vez que puedo, los saco a pasear un poco.