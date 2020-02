Otra de las cuestiones por la que Villa fue señalado, pero de manera crítica, fue por no darle el pase a Carlos Tévez tras una gran jugada personal. “Estaba para empujarla de vuelta; él tiene otra velocidad, donde aprenda a levantar la cabeza en los últimos metros, es un jugador de los que ya no hay”, había declarado el Apache al finalizar el cotejo, y el cafetero justificó su accionar: “La corrida que hice tomé una decisión rápida. Todos los seres humanos nos podemos equivocar, la intención es de mejorar y no quedar con los errores”.