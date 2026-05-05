Economía

Más de 740.000 personas dejaron de tener cobertura de salud en los últimos dos años

Cada vez menos argentinos pueden acceder al sistema de salud privado, lo que suma presión a los hospitales públicos

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Un trabajador de la salud empuja una cama de hospital vacía. Dos personas son vistas desde atrás en primer plano, observando la escena
La falta de cobertura de salud privada suma presión sobre el sistema público (Garrahan)

En un contexto de menor poder adquisitivo y aumento en las cuotas de las prepagas, en los últimos dos años, se incrementó en 742.000 la cantidad de personas sin cobertura de salud, los cuales ahora dependen del sistema público.

En el segundo semestre de 2023, el 67,5% de la población contaba con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia. En igual período de 2025, esa proporción se redujo 2,1 puntos porcentuales, hasta ubicarse en el 65,4%.

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Esto implica que “la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas”, señaló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Indec.

La situación suma presión adicional a la red de hospitales y centros de salud estatales, lo que plantea desafíos para la capacidad de respuesta y la calidad de atención. Esto afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, para quienes el acceso a una prepaga resulta cada vez más inaccesible frente a la escalada de costos.

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Gráfico de línea azul que ilustra el porcentaje de la población argentina con obra social, prepaga o servicios de emergencia entre 2016 y 2025
Porcentaje de personas con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia en Argentina desde 2016 hasta 2025 (IAG)

En ese sentido, el reporte del IAG también subraya que no es un dato menor que las prepagas hayan aumentado un 417% en esos dos años, muy por encima de la inflación acumulada, que fue del 293%.

Particularmente en mayo, los ajustes previstos por las empresas fueron en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que alcanzó el 3,4%.

Entre las actualizaciones más moderadas se ubicó el Hospital Italiano, con un incremento del 3,1%. Le siguió Galeno, que aplicó una suba del 3,2%, mientras que OSDE fijó un ajuste del 3,3% para sus afiliados, con excepción de la región patagónica.

Por encima de esos valores se posiciona un grupo más amplio de entidades que implementará aumentos del 3,4%, entre ellas Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, el Hospital Alemán y Sancor Salud.

En el caso de Sancor Salud, además, se observa una diferenciación regional: en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut la suba será del 4,4%, un punto porcentual por encima del resto del país, debido a particularidades en los costos del sistema sanitario en esas jurisdicciones.

Una médica y un paciente están sentados frente a una mesa en un consultorio, observando una tablet que muestra gráficos de barras y líneas con el término 'OBSCORE'.
Las prepagas hayan aumentado un 417% en dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, en cuanto al sistema público, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Matías Ruiz, denunció la grave situación financiera de los hospitales universitarios por la falta total de fondos estatales.

Hasta hoy, no se transfirió ningún monto de la partida aprobada en el Presupuesto 2026 para gastos operativos del Hospital de Clínicas, el Hospital de Oncología Ángel Roffo, el Instituto Lanari y otros centros asistenciales.

Además, resaltó que la Ley de Presupuesto incluye un recorte real del 30% respecto del año anterior, que aún no fue aplicado. Esta falta de financiamiento afecta la capacidad operativa de los hospitales, generando reducción de turnos, postergación de cirugías y acumulación de deudas con proveedores.

Ruiz advirtió que, de no recibir fondos, podría llegarse al cierre total de estas instituciones. También denunció una crisis salarial prolongada, con una caída cercana al 50% en los ingresos reales del personal médico en dos años.

Dos manos enguantadas de celeste vacunan el brazo de un niño, con un vial de vacuna desenfocado en primer plano y un fondo hospitalario verde y blanco.
No se transfirió ningún monto de la partida aprobada en el Presupuesto 2026 para gastos operativos del Hospital de Clínicas, el Hospital de Oncología Ángel Roffo, el Instituto Lanari y otros centros asistenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el CEPA, el análisis de ejecución presupuestaria al mes de marzo muestra un escenario heterogéneo en materia de salud. Entre aquellos con información comparable respecto de 2023, se observan caídas reales significativas en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-35%), en la ANMAT (-33%) y en la Superintendencia de Servicios de Salud (-61%).

Asimismo, la ex Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente denominada Secretaría Nacional de Discapacidad, registra una reducción del 31,3%.

En el caso de los hospitales nacionales, se evidencian caídas generalizadas en su ejecución, destacándose el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (-48%), el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte (-52%), el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (-30%) y el Hospital Nacional “Dr. Ramón Carrillo” (-39%).

En contraste, el INCUCAI registra un incremento real del 146,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

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