El segundo gol de Boca es una clara jugada de VAR. Villa controla el balón y utiliza una herramienta (su brazo) antes de descargar el balón hacia Tevez y que logre el gol. A los fines de los nuevos conceptos de la infracción de mano/brazo no importa si fue intencional o no. La regla es taxativa no interpretativa. Los brazos o manos en ofensiva que finalizan en gol, generación de un ataque peligroso o cambio de posesión, serán sancionadas sí o sí, por más de que el jugador atacante lo haya cometido de manera accidental. El gol debió ser anulado.