“Estos partidos son difíciles, hay que aprender a rematarlos. Al equipo se lo vio jugando al buen fútbol. A mí me piden que esté adentro del área, que a la larga puedo hacer la diferencia. Yo me siento cómodo; hace mucho que no convertía”, apuntó. “Boca no se puede dar el lujo de no pelear hasta el final y los muchachos lo entendieron bien. No nos pesó el triunfo de River”, concluyó.