Fuentes del Ministerio de la Seguridad de la provincia de Santa Fe le habían confirmado a Infobae que no se radicaron denuncias policiales para intentar dar con el paradero del futbolista de Colón. Mientras que minutos después de que trascienda la noticia, Ludmila Paéz, prima del futbolista, se encargó de desmentir la misma en redes sociales: “No está desaparecido, por favor dejen de decir esas cosas porque asustan a una familia. No puedo creer que Aires de Santa Fe diga estas cosas sin tener información exacta. Los estoy llamando para informarlos”, redactó en su cuenta de Facebook.