A fines de 2015, detectores de talento de River fueron a probar jugadores a Embalse Río Tercero y Álvarez cautivó a todos. “No lo dudé porque ya era más grande y sabía que las oportunidades se me iban a acabar”, dijo el cordobés al sitio oficial de River. En esa misma entrevista le pidieron que se describiera como jugador. Y respondió: “Me gusta más jugar y estar en contacto con el balón. Llego al gol por consecuencia del juego. Y eso me sale naturalmente y no me genera ningún tipo de presión. No soy un delantero de área, me gusta arrancar desde atrás y jugar por todo el frente de ataque. No tengo una sola forma de definir, sino que lo hago de varias maneras. No me obsesiona ser goleador".