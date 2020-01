Al menos desde el discurso, Tevez asegura que se siente en buena forma, enchufado. “Uno trata de pasarla lo mejor posible para descubrir sensaciones. Y mis sensaciones son buenas. El clima es bueno, el grupo está muy bien, nos llevamos muy bien y nos acoplamos a lo que pide Miguel (Russo); entendimos enseguida lo que nos pide”, anticipó. ¿Qué le pide el entrenador que supo ser campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize? “Con Russo hablamos mucho de fútbol, me pide que no baje mucho, que me quede arriba, que ahí puedo dañar más. Las sensaciones son buenas. Me dicen que tenga la libertad de jugar donde estoy más cómodo, porque no soy nueve, nueve”, explicó.