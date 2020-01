En ese alineamiento con el Boca de Ameal, apoyó las críticas que surgieron de la flamante dirigencia contra Daniel Angelici, quien todavía sostiene su puesto como vicepresidente de AFA: “Boca dice que ellos no van a ir a la AFA hasta que no se retire el hombre que perdió las elecciones. Yo hacía esta comparación. Pongale que yo hubiese sido candidato a la CGT a secretario general, y me hubiera ganado otra persona, ¡yo me tengo que ir! No me puedo quedar en la entidad madre de las organizaciones gremiales. ¿Se da cuenta? Porque sino una persona que perdió en su institución tiene más autoridad que la que ganó. Esto es lo que se plantea desde Boca, que el otro día hablamos con Ameal. Creo que es lo correcto. Si yo hubiera pretendido seguir estando en la CGT habiendo perdido el gremio, eso no cabe”.