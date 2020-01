Para su nueva aventura Daniel Osvaldo eligió la camiseta número 12. Sin olvidar su corazón, el goleador llevará a “La 12” en su espalda. A pesar de tener un nuevo objetivo, en sus venas continúa corriendo la sangre azul y oro. “Surgió esta posibilidad de Banfield y aprovechando que mi viejo es hincha no lo dudé ni un segundo. Estoy contento y muy agradecido al club y a Julio (Falcioni) por haberme recibido, haber recibido a un jugador que después de tres años y medio no hace nada, no es fácil. Pero la verdad es que me brindaron mucho cariño desde el principio y bueno, estoy acá dejándolo todo para volver en las mejores condiciones”, explicó en diálogo con Infobae .