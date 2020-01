Pablo Laso, el exitoso y exigente entrenador merengue, respetó sus tiempos de adaptación pero no pudo evitar, con 15 años y ocho meses, convocarlo al primer equipo. Era tan bueno (y sorprendente) lo que hacía en las prácticas que el 30 de abril de 2015, con apenas 16 años y dos meses, Luka saltó a la cancha contra Unicaja Málaga y se volvió el debutante más joven de la historia del club (tercero de la historia de la ACB). Impactó desde la primera pelota que tocó, en la que tomó un tiro de tres sin dudar. Y lo anotó, casi sin tocar la red. Le daba para todo. Menos para manejar. Su madre tenía que llevarlo en auto a los entrenamientos porque no tenía carnet para conducir.