República Dominicana

Ciudadano dominicano es deportado desde Nueva York por una causa de tentativa de homicidio

La Policía Nacional informó que el sospechoso fue devuelto al país tras ser ubicado por las autoridades, luego de una alerta internacional emitida por la OCN-Interpol Santo Domingo y coordinaciones legales y migratorias

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La Policía Nacional de República Dominicana informó que la detención de Luis Enrique Cruz Sena se logró con una alerta de la OCN-Interpol Santo Domingo./ (Redes de Diego Pesqueira)
La Policía Nacional de República Dominicana informó que la detención de Luis Enrique Cruz Sena se logró con una alerta de la OCN-Interpol Santo Domingo./ (Redes de Diego Pesqueira)

El ciudadano dominicano Luis Enrique Cruz Sena fue capturado en la ciudad de Nueva York y deportado a la República Dominicana, donde enfrenta una acusación por tentativa de homicidio relacionada con un hecho de violencia ocurrido en Santo Domingo Este. Según informó la Policía Nacional de República Dominicana, el arresto se logró gracias a la colaboración entre agencias internacionales y la emisión de una alerta por parte de la OCN-Interpol Santo Domingo.

La detención de Cruz Sena se produjo después de una serie de gestiones realizadas por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Policía Nacional. Esta dependencia solicitó a la OCN-Interpol Santo Domingo la activación de una alerta internacional, lo que permitió que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) localizara y arrestara al prófugo, informó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. El proceso incluyó la coordinación de procedimientos legales y migratorios para garantizar la deportación del detenido hacia suelo dominicano.

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De acuerdo con el reporte de Pesqueira, Cruz Sena era requerido por la orden judicial de arresto No. 973-2024-EMES-06045, tras ser señalado como responsable de ocasionar múltiples heridas por arma de fuego a Wellington de la Rosa Ovalles. El hecho se registró el 21 de abril de 2024 en el sector Ensanche Isabelita, en el municipio de Santo Domingo Este. La víctima recibió atención médica tras el incidente, mientras las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto agresor.

La deportación de Cruz Sena refuerza la cooperación entre organismos de seguridad de distintos países. Según destacó Pesqueira, el intercambio de información y la colaboración interinstitucional resultan herramientas clave para la localización y captura de personas que intentan evadir la justicia dominicana.

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La entidad resaltó la eficacia de los mecanismos internacionales y la respuesta de las autoridades estadounidenses, que permitieron materializar la extradición en un corto plazo.

Las autoridades informaron que Luis Enrique Cruz Sena fue capturado en Nueva York y deportado a la República Dominicana por una acusación de tentativa de homicidio./ (Policía Nacional)
Las autoridades informaron que Luis Enrique Cruz Sena fue capturado en Nueva York y deportado a la República Dominicana por una acusación de tentativa de homicidio./ (Policía Nacional)

El vocero de la Policía Nacional subrayó la importancia del trabajo coordinado entre la fuerza pública dominicana y agencias extranjeras. “Este caso demuestra la capacidad de respuesta que brindan los acuerdos de cooperación internacional y el uso eficiente de las alertas de Interpol”, afirmó Pesqueira en su comunicado. El funcionario indicó que el acusado fue entregado al Ministerio Público para que se inicien los procesos judiciales correspondientes.

En lo que va del año, la República Dominicana ha recibido a varios ciudadanos deportados por delitos graves cometidos fuera del territorio nacional. Según registros oficiales, solo en el primer semestre de 2026 se han registrado más de 40 deportaciones de dominicanos acusados de homicidio, narcotráfico, abuso sexual y robos agravados en Estados Unidos y Europa. La Dirección General de Migración informó que estos procesos suelen requerir coordinación entre la OCN-Interpol, la Policía Nacional y organismos judiciales de los países solicitantes.

Uno de los casos recientes incluyó la deportación desde España de un ciudadano acusado de participar en una red de tráfico de personas, mientras que desde Estados Unidos también fue retornado un dominicano con cargos de fraude financiero y asociación ilícita.

Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso con la persecución de delitos transnacionales y la cooperación con agencias internacionales para el combate de la criminalidad.

Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
l hecho por el que acusan a Cruz Sena ocurrió el 21 de abril de 2024 en Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las organizaciones de la sociedad civil han pedido fortalecer más los mecanismos de control migratorio y la cooperación judicial internacional, en un contexto marcado por el aumento de la movilidad y el uso de nuevas tecnologías para la comisión de delitos. La Policía Nacional y la Dirección General de Migración mantienen operativos y protocolos especiales para la recepción y puesta a disposición judicial de los repatriados.

La detención y deportación de Luis Enrique Cruz Sena se suma a una serie de acciones que buscan garantizar la aplicación de la justicia y la seguridad pública en la República Dominicana, en colaboración con organismos internacionales y agencias de seguridad extranjeras.

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