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República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

El jefe de la diplomacia dominicana sostuvo en Ciudad de Panamá que el hemisferio no está respondiendo de forma conjunta a retos comunes, y llamó a profundizar los instrumentos de coordinación entre países

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El canciller dominicano sostuvo en Panamá que la región no responde unida ante desigualdad, narcotráfico, energía, innovación y clima, pese a compartir retos que ningún país puede resolver por separado (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El canciller dominicano sostuvo en Panamá que la región no responde unida ante desigualdad, narcotráfico, energía, innovación y clima, pese a compartir retos que ningún país puede resolver por separado (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El canciller Roberto Álvarez pidió fortalecer los mecanismos de cooperación regional durante la 56.ª Asamblea General de la OEA, al sostener que las Américas enfrentan dificultades para actuar de manera concertada ante problemas compartidos como la desigualdad, el crimen organizado transnacional, la seguridad energética, la transformación tecnológica y el cambio climático.

La posición fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana tras la intervención del funcionario en la Ciudad de Panamá. Según la información oficial, el ministro vinculó esa debilidad de acción conjunta con la necesidad de reforzar la cooperación hemisférica.

La desigualdad, el crimen organizado, la energía y la tecnología son desafíos distintos, pero comparten una misma exigencia: una cooperación más profunda y más eficaz entre nuestras naciones”, afirmó el canciller. Más adelante agregó: “Vivimos una paradoja que conviene mirar de frente. Votamos, elegimos y nos gobernamos a nosotros mismos, pero aún debemos desarrollar una capacidad mayor para actuar de manera concertada frente a desafíos compartidos”.

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Desigualdad y crimen organizado

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la región vive una paradoja: aunque cuenta con más gobiernos elegidos democráticamente que en cualquier otro momento de su historia, todavía no logra responder de forma coordinada a desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

El canciller señaló potencial renovable para reducir importaciones y pidió reglas para la revolución tecnológica. También citó una resolución reciente de la ONU sobre el sargazo impulsada por República Dominicana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El canciller señaló potencial renovable para reducir importaciones y pidió reglas para la revolución tecnológica. También citó una resolución reciente de la ONU sobre el sargazo impulsada por República Dominicana (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

También identificó a la desigualdad como uno de los principales problemas de la región. Señaló que no se trata solo de una cuestión social, sino de un factor que erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones democráticas.

De acuerdo con el comunicado, alertó sobre el peso del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, y consideró que esos fenómenos constituyen una amenaza directa para la autoridad de los Estados, la convivencia democrática y las oportunidades de desarrollo de los pueblos.

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“Mientras los Estados desconfían unos de otros, las organizaciones criminales se integran cada vez mejor”, advirtió Álvarez. A partir de ese diagnóstico, pidió ampliar la cooperación regional en inteligencia, control de armas ilegales y combate contra las redes criminales.

Energía, tecnología y clima

El canciller también abordó la cuestión energética. Señaló que el hemisferio dispone de un amplio potencial para impulsar fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles importados, con énfasis en la situación de los países del Caribe.

La postura presentada en la asamblea hemisférica incluye inteligencia compartida, control de armas ilegales, energías renovables, reglas para la IA y apoyo internacional frente al impacto del sargazo en el Caribe (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La postura presentada en la asamblea hemisférica incluye inteligencia compartida, control de armas ilegales, energías renovables, reglas para la IA y apoyo internacional frente al impacto del sargazo en el Caribe (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

En materia tecnológica, sostuvo que la región debe participar activamente en la construcción de capacidades, principios y marcos regulatorios en torno a la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. El objetivo, según expuso, es aprovechar los beneficios de esas herramientas sin profundizar las desigualdades ya existentes.

Sobre el cambio climático, hizo referencia a la reciente adopción de la primera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sargazo. La iniciativa fue impulsada por República Dominicana junto con otros países afectados por ese fenómeno.

La posición dominicana ante la OEA

Álvarez reafirmó además el compromiso de su país con los principios fundamentales del organismo: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, también subrayó la importancia de que la organización actúe en defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, y afirmó que “ninguna circunstancia justifica la persecución de voces disidentes, la existencia de presos políticos ni la restricción de libertades fundamentales”.

Durante el discurso, el canciller estuvo acompañado por la delegación dominicana integrada por el viceministro de Política Exterior Multilateral Rubén Silié; la embajadora y representante permanente ante la OEA Mayerlyn Cordero; los directores Ana Delia Núñez y Emil Chireno; la embajadora Francina Grullón; y la consejera Pamela Polanco.

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