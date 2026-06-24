Rescataron a un ejemplar de ciervo de los pantanos que se encontraba perdido en la autopista Panamericana

El ciervo de los pantanos rescatado en la Panamericana fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikèn

Un ciervo de los pantanos, uno de los grandes mamíferos amenazados de la Argentina, fue hallado en el kilómetro 65 de la autopista Panamericana, a la altura de Campana, en las primeras horas de la mañana de este miércoles.

El animal, un macho adulto perteneciente a la población del Delta del Paraná, fue rescatado alrededor de las 6:45 en circunstancias que aún se investigan, en un operativo que movilizó a varias instituciones y que derivó en su traslado al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikèn.

PUBLICIDAD

La alerta fue lanzada por guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, quienes activaron un protocolo de rescate de fauna silvestre. Desde ese momento, el operativo tomó forma con la participación del Comité Científico Técnico de Ciervo de los Pantanos, las autoridades de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la propia Fundación Temaikèn, que integra ese comité como centro especializado en el rescate y la rehabilitación de esta especie. La coordinación entre organismos permitió la estabilización del ejemplar en el lugar y su posterior traslado.

Una vez en el Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies, el animal recibió atención de urgencia. El equipo veterinario efectuó análisis de sangre, ecografías, radiografías y evaluaciones clínicas para determinar su estado de salud y las posibles causas que lo llevaron a aparecer en una de las autopistas de mayor tránsito del país.

PUBLICIDAD

Guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos activaron el protocolo de rescate de fauna silvestre tras el hallazgo

Al cierre de este informe, los profesionales trabajan sobre distintas hipótesis: que el ejemplar estuviera atravesando una enfermedad que lo dejó vulnerable, o que haya sido víctima de un atropellamiento, una de las principales amenazas que enfrenta la especie en su ambiente natural.

El ciervo de los pantanos —declarado Monumento Natural Provincial— pertenece a la población del Delta del Paraná, clasificada en peligro de extinción según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM). Su hábitat es un ecosistema de alta biodiversidad donde la presión de la actividad humana genera desafíos permanentes para la supervivencia de la especie. El hallazgo en la Panamericana, a escasos kilómetros de los grandes centros urbanos del área metropolitana, pone de relieve esa convivencia tensa entre la fauna nativa y la infraestructura vial.

PUBLICIDAD

El Hospital Veterinario de Temaikèn realizó análisis de sangre, ecografías, radiografías y evaluaciones clínicas al ciervo de los pantanos

La Fundación Temaikèn precisó que el proceso de recuperación del animal continúa y que el equipo médico sigue monitoreando su evolución. El objetivo, cuando las condiciones lo permitan, es que el ciervo pueda ser reintegrado a su entorno natural.

Desde la Fundación Temaikèn, el equipo de rescate opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La institución subrayó que “cada vida es valiosa y cada rescate representa una nueva oportunidad para que estos animales puedan recuperarse y, cuando sea posible, regresar a la naturaleza”. En ese marco, el caso del macho adulto hallado en la Panamericana fue descripto como un desafío de envergadura: la rehabilitación de un ejemplar de esta especie requiere infraestructura especializada, equipos profesionales con experiencia y condiciones que permitan llevar adelante un proceso que pueda aportar a la conservación de la especie en el largo plazo.

PUBLICIDAD

La Fundación Temaikèn informó que el objetivo del rescate es recuperar al ciervo de los pantanos y reinsertarlo en su hábitat natural

Días atrás, la Fundación Temaikèn participó de otro operativo de rescate. En ese entonces recibió 10 avisos de varamiento de lobo marino en menos de 72 horas, todos en distintos puntos del delta del Paraná y el Río de la Plata, con casos que llegaron hasta la provincia de Entre Ríos. La magnitud del evento, poco frecuente en tan corto lapso, activó de inmediato la intervención de autoridades locales, provinciales y del equipo de rescate de la organización, que debió atender cada caso de forma simultánea y coordinada.

La especie involucrada es el lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), cuya presencia en el estuario del Río de la Plata puede ocurrir de manera esporádica. Lo que resultó fuera de lo ordinario fue la concentración de avisos en tan poco tiempo y la extensión geográfica de los varamientos: Tigre, Escobar, Zárate y hasta la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. En todos esos puntos, los animales se encontraban lejos del ambiente marino, sin posibilidad de alimentarse, descansar ni recuperarse por sus propios medios.

PUBLICIDAD