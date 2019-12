No fue casualidad, entonces, que el máximo goleador de la historia de la NBA (38.387 puntos), Kareem Abdul-Jabbar, se haya interesado en la historia y, en un acuerdo con una productora, realizado una película contando la epopeya de los Rens. Este filme-documental, cuyo guión fue escrito en parte por el mítico pivote, se llamó On the Shoulders of Giants (En los Hombros de los Gigantes) y se estrenó hace ocho años. “Esta era una historia muy importante para contar porque aquel equipo fue trascendente en la época y quedó en la historia de nuestra sociedad. El deporte es un lenguaje en común, que mucha gente entiende, y este equipo no sólo fue el mejor de nuestro país en la época sino que dio un ejemplo, hizo posible que los estadounidenses vieran a los afroamericanos de otra forma, y de alguna manera ayudó a derribar barreras y muros”, opinó el inventor del Gancho Cielo. Kareem quedó en la historia como mucho más que una estrella que brilló durante tres décadas y logró seis anillos de campeón y otros seis MVP. Abdul-Jabbar, que nació como Lew Alcindor y modificó su nombre en 1971 por haberse cambiado de religión (se pasó al islam), fue siempre un afroamericano muy comprometido que se convirtió en escritor, columnista y activista por los derechos afroamericanos. Kareem buscó narrar la historia de este equipo que hizo mucho más que ganar para quedar en la historia. Un grupo de personas dedicadas que dio oportunidades en un momento que los negros no las tenían, que inspiró a propios y extraños, que desafío el statuo quo y demostró que los afroamericanos podían ser iguales (y mejores) que los blancos, que nadie podía sojuzgar o segregar a alguien sólo por el color de su piel…