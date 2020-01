Tacko le puso mucho énfasis a desarrollar su juego. Sabía que debía ganar tiempo. O, en realidad, recuperarlo. Casi 16 años sin jugar al básquet era demasiado. “En el verano me alisté en otro equipo, para hacer temporada completa. Cada día trabajé mucho en cada aspecto de mi juego. No fue fácil soportar la presión de la gente, que espera mucho de mí sólo por la altura… Muchos, cuando me ven jugar por primera vez, se dan cuenta que no lo hice mucho antes en mi vida. Pero me apoyé mucho en mis compañeros y entrenadores. En cada etapa fui haciendo lo que podía, tratando de colaborar con el equipo”, explica. Todo le costó, sobre todo lo físico. “Al principio corría una cancha entera y me cansaba. Era débil. Hasta que hice un entrenamiento especial en el gym y una dieta especial para ir ganando kilos”, detalla quien cuando llegó al colegio no podía levantar 50 kilos en el banco plano y luego hacía series de 16 repeticiones con 60. Así fue que, en su último año en el colegio, promedió 20 puntos, 15 rebotes y 5 tapas. Un nuevo Tacko había nacido. “Le falta mucho, pero a la vez asusta el hecho de que lleve apenas tres años jugando al básquet. Si esto puede hacer ahora, estamos en presencia de alguien que puede soñar con vivir de esto”, decía Atkins cuando ya 40 universidades del país habían posado los ojos sobre él.