Chapu profundiza en la misma línea que Campazzo. “Yo estaba seguro que le iba a ir incluso mejor que en la NBA. Sí, claro, esperaba que jugara mejor que en Europa. Básicamente porque allá hay más espacios y Luka es un jugador muy difícil de defender por su manera de jugar. No es un base explosivo sino que es más tiempista, ve toda la cancha y tiene mucha lucidez. Yo sabía que se iba a adaptar mejor, aunque jugara a otro ritmo. El año pasado ya lo hizo, tuvo un impacto grande y se mereció estar en el All Star. No le dieron ese privilegio, pero para mí ya estaba a ese nivel. Ya había demostrado que podía empezar a codearse con las estrellas”, analiza. Chapu va más allá y argumenta por qué siente que este comienzo de carrera NBA es superior a aquel estremecedor inicio de James. “Básicamente porque Luka desarrolló el tiro que no tenía LeBron cuando llegó a la NBA. Humildemente lo digo, porque yo lo enfrenté bastante con los Bulls: en esos primeros años no era tan difícil de defender. Se podía, porque no tenía la opción del tiro y tampoco contaba con la potencia que luego desarrolló. Cuando creció físicamente, fue otro: te ponía el hombro y te sacaba del camino. Luka no tiene eso, ni nunca lo tendrá, por eso no sé si tendrá el dominio de LeBron a largo plazo, pero no tengo dudas que es un crack, distinto, que será una superestrella por muchos años”, compara Nocioni, quien jugó en Chicago entre 2004 y 2009.