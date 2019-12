Consultado acerca de la posibilidad de jugar en Boca, Centurión no dudó en mostrar sus ganas de volver a vestir la camiseta azul y oro y dejó una fuerte autocrítica. “Tengo muy buena relación con Riquelme, hemos comido juntos, pero nunca hablamos de fútbol. Cuando se habla de que pueda jugar en Boca, me empiezan a joder con lo extrafutbolístico. Yo estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Fue donde me sentí más cómodo. Antes era inconsciente de lo que significaba Boca, ahora estoy más consciente. Ya dije ‘ya está con las boludeces,’ en un mes cumplo 27 años, he pasado un montón de cosas, si no aprendí sería un boludo”, aseguró.