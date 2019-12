La soga del descenso parecía apretar cada vez más y no se avizoraba ninguna solución. Sumado a ello, el clima en el vestuario no era el mejor: “La situación era muy nárquica entre nosotros también, ya que había más de 30 profesionales. Pizzuti era muy cuestionado. Yo reconozco haberme portado mal con él, por esas falencias propias de la juventud, con declaraciones fuertes en su contra, sin el respeto que se merece. Pero había cosas que me chocaban, como cuando contra Unión me mandó a marcar a Regenhardt, que estaba en el fútbol español… Pero las trayectorias son importantes y eso no lo supe en aquel momento” El ataque desesperado de Racing, un par de contras infructuosas de Ferro, y el reloj que avanzaba sin parar. El destino parecía estar marcado para sentenciar la inutilidad de los famosos 15 minutos. Hasta que en los últimos 60 segundos, llegó la gran emoción que Caldeiro rememora: “Se terminaba el mini partido y llegó un centro casi frontal al área que cayó en el punto del penal, donde estaba Víctor Marchetti de espaldas al arco. Resolvió de la única manera que podía, con un taco hacia la zona derecha de la defensa, que me dio una perfecta diagonal a mí. Cuando salió el arquero, la crucé de zurda por debajo de su cuerpo. Fue una locura. Viendo las imágenes, me doy cuenta que tenía capacidad para correr (risas), porque salí disparado en busca de la tribuna, pese a que no era de festejar mucho los goles. Hicimos realidad un imposible”.