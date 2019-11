- Vivo con lo justo en mi casa de Moreno. Apenas llego a fin de mes. Voy a las peñas con otros ex jugadores y ahí hago unos pesos. La verdad es que nadie sabe por lo que paso. No me gusta molestar, soy tímido. Si vos no me preguntaras nunca va a salir de mí contarte. Agradezco mucho al Turco Sleiman que me deja jugar en el Senior del club con Morel Rodriguez, Lalo Maradona y otros jugadores. Eso me mantiene vivo.