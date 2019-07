Simba, criado con la jauría de su casa y sin carácter salvaje, igualmente podía lastimar su rostro cuando intentaba lamerlo para mostrarle cariño. "Su lengua era como una lija", asegura Milonguita, que un día fue anfitrión de parte del plantel de Boca dirigido por el Toto Lorenzo que había viajado a España para participar de la Copa Joan Gamper. Tarantini, Gatti, Veglio y el colorado Suárez, entre otros, se llevaron flor de susto: "Había dejado suelto a Simba y los hice pasar. De repente les grité 'cuidado que está el león suelto', no me creyeron, me dijeron 'andá a cagar'. Cuando lo vieron no lo podían creer, se quedaron duros. Sin mover los labios me pedían por favor que lo encerrara. El cagazo que se pegaron no se lo olvidan más, ja".