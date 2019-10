A los 72 minutos llegó uno de los momentos más trascendentes de su carrera, cuando el árbitro peruano César Orosco marcó un penal para San Pablo, tras una jugada fortuita, donde el balón le pegó en el brazo a Semenewicz: “Lo primero que hice fue secarme bien los guantes y esperar a alguno de los dos uruguayos que eran los habituales encargados. Efectivamente, Pedro Rocha agarró la pelota y se fue directo al punto penal, pero en un momento, Ze Carlos se la sacó y la puso él, que era el que iba a rematar. Nunca levantó la cabeza, jamás me miró y eso me dio más confianza todavía. Tenía toda la fe del mundo y pensaba en mis viejos y en la gente de Independiente. Decidí tirarme a la derecha y allí fue la pelota, a media altura, que es la ideal para los arqueros. Tapé el remate, me caí y la pelota se me fue por el costado y quedó dando vueltas detrás de mí. Me tiré con todo, lo más rápido que pude y la atenacé con fuerza. Un momento increíble, soñado. Me levanté con la pelota entre las manos como un trofeo y vino Commisso, el lateral derecho y comenzó a pegarle con sus manos mientras me gritaba: “Sos un fenómeno”. Lo corrí de ahí diciéndole: “Pero sos loco. Nos van a cobrar penal de nuevo (risas)”. Logramos aguantar hasta el final y conseguimos otra Copa Libertadores, la quinta en la historia del club”.