De grande, sufrió un nuevo golpe que por poco no acabó con sus sueños de futbolista. Una anomalía en el corazón puso en jaque su transferencia al Colchonero. “Llegué a España a los 18 años con muchísima ilusión y ganas. Iba a conocer por primera vez otro país, nunca había salido de Argentina. Pero me sale que tengo una anomalía en el corazón, un tumor benigno en el ventrículo izquierdo”. Su caso fue expuesto en un congreso de cardiólogos que curiosamente había en Madrid. “Lo analizaron y dijeron que lo querían ver en Nueva York. Allá me dijeron que yo debía decidir si me operaba o no, pero que ellos no me aseguraban si mañana o pasado eso se me cortaba y me podía morir”.