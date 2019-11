Gallardo, quien asumió en River a mediados de 2014 y ya acumula diez títulos, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2021, justo cuando termina la gestión encabezada por Rodolfo D’Onofrio. El presidente de la institución fue uno de los que se refirió a los rumores que unen a Gallardo con el Barcelona (Ronald Koeman -selección de Holanda- y Erik Ten Hag -Ajax- son los otros componentes de la terna). "No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto. Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto”, planteó.