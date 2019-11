Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, se refirió por primera vez a los rumores que vinculan al director técnico con Barcelona. “No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto. Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto”, subrayó el titular del club de Núñez, en diálogo con CNN Deportes. Su mandato finaliza en diciembre de 2021, al unísono con el contrato del director técnico.