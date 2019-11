“Nosotros hicimos una investigación ejemplar pero la jueza pide más detalles y los vamos a realizar. Acá se descubrió que había tickets nominados para gente fallecida, descubrimos cosas insólitas como entradas con documentos de cambio de sexo y hasta el de un jugador de Ascenso que no podía estar al mismo tiempo participando de un partido oficial y en el estadio de River. Además encontré que el 27% de los tickets no salieron a la venta por el canal oficial, y esa cantidad es imposible que haya ido a protocolo. Me voy a tomar los cinco días y voy a pelear la calificación con una descripción precisa de todo lo acontecido. Esto no puede terminar en una simple contravención”, asegura el fiscal Brotto a Infobae . La causa debía iniciar su juicio este mes con nueve acusados, incluidos el famoso Caverna Godoy, y ahora quedó en veremos.