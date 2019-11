Por el momento, Gallardo, que tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2021, no se expidió sobre las versiones. “No recibimos ninguna propuesta, ni formal, ni informal”, advirtieron desde su entorno. Rodolfo D’Onofrio, titular del club, sí se refirió a los rumores, en el umbral del gran hito de la temporada para River: el 23 de diciembre jugará la final de la Copa Libertadores ante Flamengo en el estadio Monumental de Lima. "No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto. Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto”, planteó el presidente.